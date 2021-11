Le gênant aveu du ministre de la Justice de la levée de l’immunité des députés faussaires

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a encore fait du Malick Sall. Prenant la parole, ce mardi, devant l’Hémicycle, après le vote de la levée de l’immunité parlementaire des « députés faussaires », Boubacar Biaye et El Haj Mamadou Sall, il s’est adressé aux parlementaires de la majorité présidentielle pour leur signifier combien il a été douloureux de livrer leurs camarades de parti à la justice.



« Comme vous le savez, le Sénégal est une République laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens. Sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. La présence massive des députés à cette plénière montre à suffisance que vous avez adhéré à ces principes de notre Constitution », a-t-il déclaré



Avant d’ajouter: « Je viens d’un ordre professionnel. Je sais que c’est douloureux de devoir porter un des nôtres répondre à la Justice. Mais vous (les députés de la majorité), vous avez montré que vous connaissez le sens des dispositions constitutionnelles. Et je vous en félicite. Et le Gouvernement est fier de votre posture »