Le général de brigade sénégalais Mactar Diop nommé chef de la Force en attente de la Cédéao

Le général de brigade sénégalais Mactar Diop a été nommé chef de la Force en attente de la Cédéao (FAC) et a pris fonctions lors d’une cérémonie, vendredi, à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, informe la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).



« Un officier général sénégalais [nommé] nouveau chef d’état-major de la Force en attente de la Cédéao. Ce [18 mars 2022], à Abuja, au cours d’une cérémonie sobre mais solennelle, le général de division nigérian Usman Abdulmumuni Yusuf a passé le flambeau au général de brigade Mactar Diop », annonce la DIRPA sur son compte Twitter.



L’officier militaire sénégalais est l’ex-chef de cette direction chargée de l’information au sein des armées de son pays, qu’il a quittée depuis sa nomination au grade de général de brigade en janvier 2021.



La Force en attente de la Cédéao – Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest - est une force multidisciplinaire composée de militaires, de policiers et de civils issus des Etats membres de ladite organisation.



La FAC met à la disposition de l’institution d’intégration régionale du personnel, pour les missions et opérations de soutien à la paix en Afrique de l’Ouest et dans le reste du continent.