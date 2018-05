Le geste de classe de Sadio Mané envers Salif Diao

Liverpool et Sadio Mané sont en pleine préparation pour la finale de la Ligue des champions contre le Réal Madrid le 26 mai prochain à Kiev en Ukraine. Ainsi, toute la presse sénégalaise à raison considère l’attaquant de Liverpool comme le premier Sénégalais à jouer une finale de C1.



Ce que Sadio refuse en rappelant que son compatriote Salif Diao avait remporté la compétition en 2005 avec Liverpool. « Je ne suis pas le premier Sénégalais, parce qu’en 2005, Salif Diao a gagné cette Ligue des champions avec Liverpool, même s’il n’a pas joué la finale », a indiqué le feu follet.



A 10 jours de la finale, le joueur de Liverpool dit réaliser un rêve de gamin en jouant cette finale et promet de se donner à fond pour remporter le match. « La finale se prépare bien. Ce sera une belle finale contre l’une des plus grandes équipes du monde. Maintenant, nous allons essayer de nous donner à fond et faire le maximum pour gagner. Pour cette finale, nous allons essayer de ne pas nous mettre la pression. Nous savons qu’une finale ça se gagne », a-t-il poursuivi.



Avec Stades