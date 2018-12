Le gouvernement a respecté tous ses engagements envers les enseignants (ministres)

Les enseignants doivent chercher d’autres motifs pour expliquer leurs mouvements d’humeur. C’est ce que semble dire le ministre de l’Education nationale lors de son passage à l’Assemblée nationale lundi. Selon lui, l’Etat s’est acquitté de ses engagements pris envers les enseignants.



«Tous les engagements du ministère de l’Education nationale vis-à-vis des syndicats d’enseignants ont été à ce jour respectés », a déclaré Serigne Mbaye Thiam lors de son passage lundi, devant les députés pour les besoins du vote du budget de son département.



Sur sa lancée, M. Thiam explique : «lors de la crise de l’année scolaire passée, la pierre d’achoppement était constituée par la question des indemnités de logement qui n’avait jamais fait l’objet d’un engagement du gouvernement quant à son montant et son échéancier.»



Il est conforté dans sa position par le ministre en charge du budget. Pour Birima Mangara, son collègue a parfaitement raison quand il déclare que l’Etat a honoré ses engagements : «Je suis venu à cette tribune pour justement qu’on puisse clore le débat sur le respect des engagements vis-à-vis des enseignants. Et puis, je dis personnellement et vous pouvez tous vérifier que jusqu’ici, les engagements pris ont été intégralement respectés.»



M. Mangara d’ajouter : «Le gouvernement du Sénégal prévu, sur une période de 3 ans à compter de l’année 2018, en plus de la dotation annuelle de 29,4 milliards de francs Cfa, d’allouer une enveloppe de 20 à 25 milliards de francs par an, soit au total 50 milliards de francs Cfa pour les rappels… »



Les députés ont finalement arrêté le budget du ministère de l’Education nationale à 476 940 066 492 de francs Cfa, contre 413 042 396 140 de francs Cfa soit une hausse de plus de 63 milliards de francs Cfa