Le grand espoir du football italien Moïse Kean arrive au PSG en prêt

Le PSG bouge enfin dans la dernière ligne droite du marché des transferts. Le club de la capitale espérait encore boucler l’arrivée de deux joueurs, l’un au poste d’avant-centre, l’autre au milieu de terrain. Et c’est finalement l’attaquant qui sera le premier arrivé, à un jour seulement de la fermeture du mercato estival. Comme indiqué par Téléfoot, et confirmé par RMC Sport, l'attaquant italien d’Everton Moïse Kean (20 ans) va être prêté au Paris Saint-Germain. Il ne reste que quelques détails à régler avant l’officialisation.



L’attaquant d’origine ivoirienne, plus jeune joueur à porter le maillot de la Juventus en Serie A (16 ans, 8 mois et 21 jours), mais également plus jeune joueur à inscrire un doublé en Serie A depuis 1982 (face au Genoa, le 17 mars 2019 à 19 ans et 8 jours), a battu plus d’un record de précocité avec la Juventus Turin, avant de découvrir la Squadra Azzurra où il n’a pas tardé à briller. Il s’était distingué en éliminatoires de l’Euro 2020 lors d’un match contre la Finlande au cours duquel il avait été étincelant, inscrivant notamment un but, qui avait fait de lui le deuxième buteur le plus jeune de l’histoire de la sélection (5 sélections, 2 buts).



Écarté puis réintégré par Mancini

Visé par des cris racistes en Italie au printemps 2019, une affaire qui avait secoué le vestiaire de la Juventus Turin, Moise Kean pensait avoir définitivement tourné la page en rejoignant l’Angleterre l’été suivant, mais son adaptation à la Premier League sur le terrain s’est révélée être un fiasco. Auteur de seulement deux buts en 29 matchs de Premier League, Moise Kean avait été mis sur le banc puis écarté du groupe en raison de retards répétés lors des rassemblements. Roberto Mancini l’avait exclu de l’équipe d’Italie pour ces mêmes raisons, avant de le réintégrer cet été.



Le sélectionneur estimait que le joueur avait mûri et qu’il était "sur la bonne voie". Contrairement aux relations qu’il entretient avec son père. Car elles sont exécrables. Le jeune homme ne manque jamais l’occasion de recadrer un père qui fut absent dans une jeunesse difficile, lorsque celui-ci tente de s’immiscer dans ses affaires ou juge la conduite de sa carrière. "Ne parle pas de ma vie quand la tienne n’a rien d’un exemple", avait-il sèchement répondu à son père, qui remettait en cause son choix de rejoindre l’Angleterre. Puisse le sort lui être désormais favorable et ce transfert au Paris Saint-Germain lui apporter un peu plus de stabilité et de sérénité.



Source: RMC Sport