Le groupe EDK va lancer Kpay, une nouvelle application de transfert d'argent au Sénégal

Le marché du transfert d’argent vient d’enregistrer une nouvelle recrue : Kpay ; un système monétique de transfert d’argent mis sur le marché par le groupe EDK, qui propose un service de dépôt, retrait, transfert à 0 f et en plus avec zéro stress.



Ce nouveau-né mis sur le marché par Demba Kâ, grand investisseur sénégalais, compte concurrencer les géants français Orange Money et américain Wave. Présenté hier mardi, en grande pompe, Kpay propose des tarifications et un service concurrentiels sur le marché. À en croire la responsable marketing, Kpay propose des offres alléchantes aux usagers. « Imaginez le 0 partout. C’est l’apothéose. Dépôt, retrait, transfert tous avec 0 F et en plus, zéro stress. Nous voulons que les Sénégalais ne soient plus stressés par les frais de dépôt, de retrait, de transfert », explique Awa Ndong face à la presse.



Selon madame Ndong, leur mission est d’abord de satisfaire les couches sénégalaises les plus vulnérables. « La mission principale de Kpay, c’est de permettre à tous les Sénégalais d’avoir accès aux services financiers digitalisés de base : la maman qui vend de l’arachide au coin de la rue, le journalier qui doit envoyer de l’argent à sa famille pour la dépense quotidienne. En effet, nous voulons satisfaire toutes les couches de la population sans exception. C’est ce qui explique d’ailleurs notre positionnement tarifaire. Nous voulons satisfaire tous les Sénégalais et les compatriotes africains », a-t-elle déclaré.



Pour rappel, les Etablisements Demba Ka (EDK) fondés en 2009 étaient d'abord connus dans la distribution et la vente de d'hydrocarbures avec EDK Oil. Ils ont ensuite investi dans les magasins Low Price, avant de lancer Djolof Chicken (restauration rapide). La firme va donc lancer le 21 mars 2022 son nouveau bébé qui s'appelle « Kpay».