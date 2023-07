Le jeune attaquant sénégalais Aliou Badji transféré définitivement à Bordeaux

Aliou Badji est définitivement bordelais. L’option d’achat de l’attaquant a été levée. Il a paraphé un contrat pour les trois prochaines saisons. Prêté par Amiens SC la saison passée, Aliou Badji s’est définitivement engagé avec le Club au Scapulaire. L’attaquant international U20 s’est engagé pour les trois prochaines saisons, jusqu’en juin 2026. Passé par la Suède, l’Autriche et l’Egypte, Aliou Badji est arrivé en France en 2021. Sous le maillot d’Amiens, il réalise une saison pleine en Ligue 2 BKT avec 14 buts et 3 passes toutes compétitions confondues.



Des performances qui attirent le club. Aliou arrive à Bordeaux à l’été 2022. Il marque à cinq reprises et donne trois offrandes en 31 matches toutes compétitions confondues. A 25 ans, Aliou possède une grande marge de progression malgré de multiples expériences. Attaquant axial, puissant et doté d’un gabarit imposant, il sait terminer les actions et se montrer altruiste.