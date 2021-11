Le jeune milieu espagnol Pedri nommé Golden Boy 2021

« Cette année 2021 a été tout simplement incroyable pour moi. »

Le jeune milieu du Barça Pedri a été nommé Golden Boy 2021. Ce titre, remis par le journal sportif italien Tuttosport, récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de l'année. Il succède au Norvégien du Borussia Dortmund Erling Haaland, lauréat l'an dernier. « Sur les quarante journalistes votant au nom des plus illustres journaux de notre continent, 24 l'ont placé en première position, neuf en deuxième et trois en troisième. À tel point que l'Espagnol a terminé avec 318 points contre 119 pour l'Anglais Bellingham, second, précise le directeur du média Xavier Jacobelli. Jamais dans l'histoire du trophée, il n'y a eu un écart aussi gigantesque. »À 18 ans, l'international espagnol s'est imposé comme un titulaire indiscutable en club et en sélection. Il a joué un rôle majeur dans le beau parcours de la Roja lors de l'Euro cet été, en étant notamment élu meilleur jeune joueur de la compétition, malgré l'élimination de l'Espagne en demi-finales par l'Italie (1-1, 4-2 aux tirs au but). L'ancien joueur de Las Palmas a ensuite enchaîné avec les Jeux Olympiques, allant décrocher une médaille d'argent après une défaite en finale du tournoi contre le Brésil (2-1, A.P).« Cette année 2021 a été tout simplement incroyable pour moi, a exulté Pedri après avoir reçu le prix. Un grand merci au Barça, à l'équipe nationale, à ma famille, à mes amis et bien sûr à tous ceux qui ont été avec moi jour après jour et sans qui je n'aurais pas pu gagner le Golden Boy. »Auteur d'une saison 2020-2021 pleine avec 73 matches disputés (52 avec le Barça et 21 avec l'Espagne, entre les A et les Espoirs), Pedri n'a en revanche disputé que 4 matches sur 18 possibles depuis la reprise du Championnat. Le natif des Îles Canaries soigne actuellement une lésion musculaire, qui devrait l'éloigner des terrains jusqu'au début du mois de janvier.