Le jeune sénégalais Ibrahima Sy courtisé de toute part en Europe

Fribourg, Stuttgart, Atalanta, Torino, Lazio. À 17 ans, quel jeune joueur peut se targuer d’avoir de tels courtisans sur le marché ? Très peu. Chacun de ces grands clubs européens lorgneraient sur Ibrahima Sy, jeune international U17 sénégalais évoluant à Reims. Bien que Fribourg, Stuttgart, Atalanta et le Torino soient sur les rangs, la Lazio semble mener la danse. Selon nos informations, le club de la capitale italienne prépare une offre pour le milieu de terrain sénégalais.



En effet, les Biancocelesti ont exprimé leur intérêt à faire signer la pépite sénégalaise cet été. Les discussions devraient s’ouvrir selon nos informations. Et le club dirigé par Simone Inzaghi espère s’attacher les services du joueur cet été.



Ibrahima Sy, 17 ans, est un milieu de terrain sénégalais au rythme effréné formé au stade de Reims. C’est un milieu de terrain qui évolue dans même registre comme Yaya Toure ou Paul Pogba. Joueur très classe au milieu de terrain box to box, il a impressionné lors la coupe du monde u17 au Brésil en 2019 avec les Lionceaux de la Teranga. Durant le tournoi il a vraiment explosé. Sélectionné avec le Sénégal, Ibrahima Sy avait joué quatre rencontres durant ce tournoi, où son équipe avait été éliminée en huitième de finale par l’Espagne. Des matches qu’il a pratiquement tous joués dans la peau d’un titulaire. Malgré son jeune âge, il est considéré comme l’un des talents à suivre de près. Le milieu a de nombreuses qualités. Et forcément, son talent a dépassé les frontières.



Africa Top Sports