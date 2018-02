Le journaliste Aboubacry Ba avertit Horoya AC : "Génération Foot n'est pas dans la même situation que Douanes et Gorée"

L'ancien journaliste de Canal+, devenu Directeur général du groupe CIS Média basé à Conakry ne pense pas que l'adage jamais deux sans trois, va facilement se vérifier au terme de la double confrontation Horoya AC-Génération Foot, pour le compte des 16es de finale de la Ligue africaine des champions.

Aboubacry Ba a souligné la différence qui existe entre l'As Douanes et l'Us Gorée, toutes deux éliminées en préliminaires de la Ligue des champions par le Horoya, et Génération Foot. Selon lui, ces deux premiers clubs étaient en très mauvaise posture dans le championnat sénégalais quand ils affrontaient Khadim Ndiaye et ses coéquipiers. Alors que les académiciens de Deni Biram Ndao sont leaders de la Ligue 1.

"Ca va pas être facile pour le Horoya, dans la mesure où, l'Us Gorée et Douanes qui été éliminés par le Horoya n'étaient pas dans la même situation que Génération Foot aujourd'hui. Lorsque le Horoya a éliminé Gorée ou As Douanes, il a éliminé le 14e du championnat du Sénégal. Cette fois, ils vont rencontrer le leader actuel du championnat. C'est ça la grosse différence", a expliqué l'ancien de la Rts sur les ondes de la Rfm