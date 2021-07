Le journaliste Pape Ndiaye est libre

Le journaliste Pape Ndiaye est actuellement libre depuis ce lundi selon une source autorisée de Seneweb. Le célèbre chroniqueur judiciaire du groupe Walfadjiri vient de purger sa peine. Ainsi il a rejoint sa famille.

A noter que le journaliste était poursuivi par Ndèye Awa Ndir et Pape Demba Diop pour escroquerie. Jugé, le prévenu a été déclaré coupable d’escroquerie et d'avoir jeté le discrédit sur les institutions. Ainsi, il avait pris un an dont 3 mois ferme de prison. Là où, le parquet avait requis 1 an d’emprisonnement ferme.