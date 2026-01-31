Sécurisation du Magal de Porokhane 2026 : la BRS de Kaolack démantèle un réseau et saisit 4 kg de chanvre indien

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kaolack, unité de l’OCRTIS, a réussi une opération majeure contre le trafic de drogue dans le cadre des dispositifs de sécurisation du Magal de Porokhane 2026.



D’après la Police nationale, l’intervention a eu lieu le jeudi 29 janvier 2026 et visait à assainir les principaux axes menant à la cité religieuse. L’opération a permis l’interpellation de trois individus soupçonnés d’appartenir à un réseau de distribution illicite.



Les agents ont également saisi quatre kilogrammes de chanvre indien, ainsi que deux motos utilisées pour le transport et la livraison rapide de la marchandise prohibée.



Cette action s’inscrit dans la stratégie globale de la Police nationale destinée à prévenir la circulation de drogues durant le pèlerinage et à garantir la sécurité et la sérénité des fidèles.