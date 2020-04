Le juge refuse la liberté provisoire à Diop Iseg

Le Président Directeur général de l'Iseg Mamadou Diop va rester en prison. Le juge du huitième cabinet a rejeté la demande de mise en liberté provisoire déposée par ses avocats.



L'acceptation de la paternité du fils de la mineure Dieyna Baldé et le fait d'avoir baptisé l'enfant au nom de son compagnon d'infortune Seydina Fall alias Boughazaly, n'y changeront rien.





Les conseils de Diop ont intenté une autre procédure, toujours pendante. Ils ont saisi la Chambre d’accusation pour demander l’annulation pure et simple de son inculpation.



Arrêté pour détournement de mineure, pédophilie et corruption de mineure, Mamadou Diop est placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt de Rebeuss le 12 mars dernier