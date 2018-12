Le lutteur "Brise de mer" placé sous mandat de dépôt pour faux billets de dollars

Le lutteur "Brise de mer" et un de ses amis Moustapha Fall ont été arrêtés dans la journée du 24 décembre pour avoir effectué des achats au supermarché "Exclusive" avec des faux billets de 200 dollars. Placés en garde à vue à la Brigade de la foire, ils ont déférés mercredi parquet de Dakar.



Brise de mer et son amis ont précisé qu'ils ont rencontré un Libanais à l'Aéroport International Blaise Diagne qui chargeait difficilement ses bagages. Après l'avoir aidé, celui-ci leur à remis deux billet de 100 dollars avec lesquels ils ont fait des achats au supermarché.



De son vrai nom, El hadji Diène, domicilié à Grand médine, Brise de mer et Moustapha Fall, ont été placés en garde à vue, pour détention et usage de monnaies, contrefaites, avant d'être déférés mercredi au parquet de Dakar.