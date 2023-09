Le maire Abdou Lahat Ka revient sur le processus du statut spécial de Touba

Le maire Abdou Lahat Ka est revenu sur le processus du statut spécial de Touba. Lors de l'émission grand jury de la RFM ce dimanche, il a laissé entendre que les discussions sont en cours entre les autorités religieuses et étatiques. Mais il s'est abstenu de donner plus de détails à ce stade du dossier.



« Si l’autonomie est proclamée, sachez que nous avons nos compétences. Je veux dire les khalifes, les porte-paroles, les intellectuels ici à Touba nous en avons beaucoup. Ensemble nous pouvons faire beaucoup de choses et j’en sais quelque chose parce que c’est moi qui ai construit l’université de Touba. J’ai fréquenté les intellectuels, en statut spécial mais qui permettent aux khalifes de dérouler sans porter préjudice à l’Etat. Si l’Etat nous accompagne tant mieux sinon nous essayerons avec nos moyens de trouver des solutions», a dit Abdou Lahat Ka, maire de Touba.