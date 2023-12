"Le manque de sanction favorise l'impunité dans les banques", déclare Famara Ibrahima Cissé de l'ACSIF

Une impunité totale est constatée face aux abus que les banques exercent sur les clients. L’explication est simple pour Famara Ibrahima Cissé, président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif): « C’est parce qu'il n'y a pas de sanction. Ceux qui doivent sanctionner sont deux, à savoir la Banque centrale et l’Etat du Sénégal. Pour la première, elle ne regroupe que huit pays pauvres à savoir les membres de l’UEMOA devant une banque qui est présente dans plus d’une centaine de pays avec des milliers d'abonnés. Vous pensez qu’ils vont les sanctionner ? Non ! La banque centrale et l’Etat du Sénégal sont tout simplement faible face à ces dinosaures, c’est-à-dire ces multinationales. Et ça c’est la population de le corriger », suggère l’invité du bloc d’informations #Midikeng sur PressAfrik.



Par quel moyen ? M. Cissé l’explique par la mise en place de « la loi d’un fond pour les usager, une sur le domaine de l’infraction et une autre sur la loi sur l’endettement ».