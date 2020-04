Le marché Boubess de Pikine fermé ce mardi à partir de 17 heures

Les commençants du marché "Boubess" sont sommés de quitter immédiatement leurs lieux de travail.



Le marché sera fermé ce jour à partir 17 heures. Une décision prise par les autorités administratives et qui entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus dans le département.



Une situation qui préoccupe les occupants des lieux qui ne savent plus où donner de la tête, face à l'absence d'informations précises sur le devenir du marché.



Pour rappel, le marché situé dans la commune de Djidah thiaroye Kao est l'un des plus important dans le département de Pikine.



Avec Dakar Today