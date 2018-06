Le match Sénégal-Corée du Sud ne s'est pas joué à huis clos

Les Fédérations sénégalaise et sud-coréenne s’étaient entendues à ce que le match de préparation entre les deux équipes, joué et remporté ce lundi par les « Lions » sur la marque de (2-0), se joue à huis clos, a-t-on appris. Mais, en réalité les gradins du stade ont accueilli des supporters sénégalais qui ont suivi la totalité de la rencontre, nous apprend le quotidien Stades.



En effet, six individus ont suivi le match. Quatre Sénégalais, dont deux avec leurs épouses européennes, ont réussi à se procurer des badges d’accès dans les tribunes, a précisé Stades. A la fin du match, ils se sont approchés aux joueurs et ont pris des selfies avec eux.



Ce qui lève le statut de huis clos du match. Car, un match qui se joue en huis clos, seul le staff et les joueurs peuvent accéder au stade.