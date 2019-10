Le ministère de la Communication disposé à accélérer le processus de délivrance de la carte presse nationale

Le ministère de la Communication est engagé à accélérer le processus de délivrance de la carte presse nationale, a fait savoir ce lundi, le directeur de la Communication Ousseynou Dieng, lors d'une contre avec les acteurs de la presse en ligne.



"Nous allons rencontrer tous les acteurs de la presse. Aujourd'hui le ministre est engagé depuis qu'il est arrivé, il n'a cessé de nous poussez pour accélérer le processus de délivrance de la carte presse nationale. En sortant de son bureau de tout à l'heure, il m'annonce que la commission de délivrance de la carte de presse est officiellement créée", a dit M. Dieng.



"Et dans les semaines à venir, la commission va elle même définir le modèle de carte qui sera présentée tout de suite. Et c'est cette commission qui dira qui a la qualité de journaliste ou de technicien professionnel. Aujourd'hui le ministre nous a donné son engagement et a mis tous les moyens", a-t-il ajouté.



Dans son intervention, le ministre s'est exprimé sur le contenu des médias en ligne, notamment. "Les gouvernements que nous sommes, nous sommes pas à mesure de vous imposer une restriction. Mais c'est à vous-même les médias de décider de ce qui est et de ce qui n'est pas digne d'intérêt".



"Nous sommes des relais et chacun à ses importances pour l'intérêt du pays. Sur ce, je souhaiterais si vous vous convenez, de vous rencontrerez au moins tous les 3 ou 4 mois, dans un cadre où vous évaluerez positivement sur l'intérêt de tout le monde".