Le ministre Abdou Karim Sall et Moussa Sow (Cojer) promettent de faire face à Noo Lank

Des responsables de l’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) ne digèrent pas les manifestations répétées du collectif Noo Lank pour lutter contre la hausse du prix de l’électricité. Le ministre Abdou Karim Sall et Moussa Sow, coordonnateur de la Convergence des jeunes républicaines (COJER) ont promis de faire face à ceux qu’ils appellent « marchands d’illusions ».



« Ils se donnent rendez-vous tous les vendredis à la Place de la Nation pour discréditer nos institutions et affaiblir l’Etat. Je pense que nous avons autre chose à faire que d’aller dans cette direction ou de prêter une oreille à ces marchands d’illusions qui ont perdu de manière très claire lors des dernières élections », a dit le ministre de l’Environnement, Abdou Karil Sall.



A l’en croire, ces responsables du collectif Noo Lank sont tous des politiciens. « La société civile dont on parle n’existe que de nom. Ce sont des politiciens et des politiques déguisés qui n’ont pas la possibilité de s’adresser aux Sénégalais pour demander leurs suffrages et ils se cachent ces soi-disant politiciens ».



« Il nous appartient de défendre le président de la République contre ces marchands d’illusions qui passent tout leur temps à sillonner les rues de Dakar pour porter un combat qui est perdu d’avance. La question du troisième mandat et celle du dauphina sont absurdes et nous n’interviendrons pas », a déclaré M. Sall.



Pour Moussa Sow, coordonnateur de la Convergence des jeunes républicaines (COJER), les responsables de Noo Lank ne sont pas sérieux. Il a promis de descendre sur le terrain pour en découdre avec eux. Les deux s’exprimaient lors d’une soirée retrouvaille à Pikine, banlieue de Dakar, selon la Rfm.