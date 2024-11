Le ministre de l’Urbanisme lance une compétition nationale du « quartier le plus propre »

La 7e édition de la campagne de nettoiement, « Setal sunu gox », prévue pour le 7 décembre, portera sur le thème : « Ensemble pour des quartiers propres et embellis ». À cette occasion, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana, souhaite apporter du nouveau aux journées de nettoiement initiées par le gouvernement. Pour le 7 décembre, le ministre lancera une compétition nationale du « quartier le plus propre ».



« Nous en sommes à la dernière édition pour l’année 2024. Nous demandons aux différents quartiers de participer par l’embellissement. Nous lançons un challenge, une compétition entre les différents quartiers du Sénégal. Et au soir du 7 décembre, à l’occasion de la journée de Setal Sunu Gox, nous verrons quel est le quartier qui a présenté les plus belles améliorations dans son parcours », a déclaré M. Fofana, lundi, à la fin d’une journée de travail sur l’état d’avancement des travaux de préparation de ladite journée.



« L’objectif pour nous, dans ce contexte du mois de décembre qui marquera la 7e édition, est de pouvoir innover à travers non seulement un cadre urbain propre, mais aussi des embellissements ayant pour objectif d’offrir à nos concitoyens un environnement propre qui réponde à nos aspirations », a expliqué le ministre.