Le ministre des Sports Matar Ba annule sa présence au stade samedi : découvrez la raison

Le ministre des sports Matar Ba, après avoir annoncé sa présence au stade .L. Senghor ce samedi pour le match des 16es finale retour de la Ligue africaine des champions entre Génération-Foot et Horoya AC de Guinée, l'a finalement annulé. Il a décidé de se rendre à Saint-Louis où il a été fait parrain du tournoi international de judo Mbaye Boye qui se tient ce samedi.



« J’avais déclaré avant-hier que je serais au stade, j’avais oublié que je suis le parrain du tournoi international de judo Mbaye Boye à Saint-Louis. Je serai obligé d’être à Saint-Louis mais, le Secrétaire général et le Directeur des Sports seront au niveau du Stade Léopold Sédar Senghor pour vous pousser à aller jusqu’au et à gagner ce match-là », a indiqué Matar Ba à l’occasion de sa visite de l’académie de Génération-Foot ce jeudi.



Pour rappel, durant cette visite, le ministre a offert mille (1.000) billets à Mady Touré, président du club de Deni Biram Ndao pour une forte mobilisation des Sénégalais au stade.