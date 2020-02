Le mobile du meurtre de Ndioba Seck trouvé: les 64 coups de couteau pour interrompre sa grossesse

L'enquête sur l'assassinat de la jeune dame Ndioba Seck, dont le corps a été découvert a l'arrêt SIPS de Thiaroye avance. Selon le journal Libération, les policiers ont enfin découvert le mobile du meurtre. Le journal d'indiquer qu'elle a été tuée à cause de la grossesse de 6 mois qu’elle portait. Les coups de couteaux étaient concentrés sur son ventre. A coté d’elle, une paire d’écouteurs tachée de sang et un portefeuille dans lequel les enquêteurs ont trouvé la somme de 10 mille francs CFA.



L’autopsie réalisée a révélé qu’elle a reçu 64 coups de couteau. Le présumé tueur ne voulait pas seulement éliminer Ndioba Seck. Il voulait être sûr de toucher aussi le fœtus qu’elle portait.



Le journal révèle que des investigations ont abouti à l’arrestation de son petit ami Alioune B. plus connu sous l'appellation de "Alioune Moto" et de ses trois amis dont Kosso B, soupçonnés de complice.