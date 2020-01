Le monde du football rend hommage à Kobe Bryant

La mort de l'ancien basketteur des Lakers de Los Angeles, dans un accident d'hélicoptère dimanche avec huit autres personnes dont l'une de ses filles, a suscité une vague d'émotion et d'hommages dimanche. Le monde du foot livre ses témoignages sur Kobe Bryant.



Zidane : "C’est une terrible nouvelle pour le monde du sport. Je suis triste pour lui et sa famille. Je n’ai pas de mots".



Messi : "Je n’ai pas les mots… Toutes mes pensées pour la famille et aux amis de Kobe. Ça a été un plaisir de le connaître et partager de bons moments ensemble. C’est un génie, comme il y en a peu, qui s’en va"



Ronaldo : "Tellement triste d'entendre la nouvelle déchirante de la mort de Kobe et de sa fille Gianna. Kobe était une véritable légende et une inspiration pour beaucoup. J'adresse mes condoléances à sa famille et à ses amis ainsi qu'aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie dans l'accident. RIP Légende"



Totti : "Honoré de de t'avoir connu Kobe. Champion sur et hors du terrain ! RIP"



Thierry Henry : "Littéralement dévasté après avoir entendu la nouvelle pour Kobe, sa fille Gianna et toutes les personnes à bord de l'hélicoptère. Mes pensées et mes prières vont à sa famille et aux autres victimes".



Iniesta : "Terrible... Très triste. Mes pensées et mes prières avec vous et votre famille. Repose en paix Kobe".



Pirlo : "Vous avez été un exemple pour notre génération. RIP Légende".



L'hommage des plus grands à la légende Kobe Bryant qui était un grand fan de foot et du Milan AC :



"J'ai toujours dit que si vous coupez mon bras gauche, il saignera en noir et rouge (couleurs du Milan AC) et si vous coupez mon bras droit, il saignera en jaune et violet (couleurs des Lakers)".



RIP champion 🙏❤🌹