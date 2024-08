Le « mouvement Dolel Transport » s’indigne et menace El Malick Ndiaye

Suite aux accidents tragiques qui ont eu lieu la semaine dernière, le ministre des transports, El Malick Ndiaye s’était dépêché sur les lieux pour constater les dégâts et assister les blessés. Sur place, s’exprimant sur ces drames, El Malick a indexé les chauffeurs comme étant les coupables sur ces accidents récurrents. Une déclaration qui n’est visiblement pas du goût des transporteurs.



En marge d’une rencontre pour protester contre la concurrence déloyale et le transport irrégulier, le samedi 3 Aout 2024, Le mouvement « Dolel Transport » a dénoncé, les « propos outranciers et stigmatisants » du ministre des Transports terrestres et aériens à l’endroit des transporteurs El Malick Ndiaye sur la recrudescence des accidents de la route.



« Lorsque l’accident à hauteur de Ngaye Mekhe s’est produit, sur place, le ministre n’a pas daigné exprimer son regret et présenter ses condoléances, alors que les deux conducteurs étaient décédés sur le coup. Il s’est précipité pour menacer les chauffeurs avec l’imposition du permis à points. "Nous estimons que notre État n’est pas encore prêt pour instaurer ces permis à points. Nous lui demandons de revoir sa communication s’il veut rester dans ce ministère, car à chaque sortie, il ne fait que dénigrer les chauffeurs ", souligne-t-il.



D’après, le secrétaire général du mouvement « Dolel Transport », Malick DIOP, « le système du transport au Sénégal est organisé par des lois et des règlements et que le ministre Malick NDIAYE n’a jamais voulu faire face à ces questions ».



« Nous n’accepterons plus que notre ministre de tutelle, en l’occurrence Malick NDIAYE nous dénigre de cette manière. Nous pensons qu’il est promu à la tête de ce secteur pour améliorer les conditions de vie et de travail des chauffeurs », a lancé M. Diop.



Pour lui, ces permis à points sont nécessaires à condition de les exécuter avec des mesures d’accompagnement. Le mouvement « Dolel Transport » invite, le ministre d’approcher les acteurs pour trouver des solutions aux problèmes du transport, promettant de continuer leur combat contre la concurrence déloyale et le transport irrégulier dans les prochains jours.