Le nouveau joueur de l'OM, Pape Gueye se voit entre la technique de Pogba et la récupération de Ngolo Kanté

Après plusieurs semaines de discussions, Pape Gueye est devenu un joueur de l’Olympique de Marseille. La saison prochaine, le Franco-sénégalais va évoluer sous les couleurs phocéennes. Il réalise d’ailleurs ses rêves avec cette signature.



Aussitôt le transfert officialisé, Gueye a rejoint ses nouveaux coéquipiers à Faro au Portugal pour les préparatifs d’avant saison. Sur le site officiel de l’OM, il a parlé de son poste de prédilection et a dévoilé les deux joueurs dont il s’inspire pour progresser dans sa jeune carrière.



« Je me sens à l’aise en sentinelle. L’année dernière, j’ai eu la chance d’évoluer aux trois postes du milieu. Je peux jouer sentinelle et relayeur. J’aimerais piocher entre la technique de (Paul) Pogba et la récupération de (N’Golo) Kanté », a-t-il déclaré, selon Africa Top Sports qui rapporte ses propos.



A 21 ans, Pape Gueye a montré une certaine maturité dans son jeu avec le Havre AC en Ligue 2. Ses qualités qui lui ouvrent la porte de l’OM et la Ligue 1.