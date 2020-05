Le pire est à venir pour Manchester United, Rebondissement dans le dossier Ter Stegen au Barça

Une dette de 480 M€ pour MU

En Angleterre, le sujet du jour, ce sont les pertes énormes d'un géant, Manchester United. Comme le rapporte le Daily Express, les Red Devils sont dans le rouge, et affichent des pertes à hauteur de 23 M£ depuis l'arrêt du championnat, soit plus de 25 M€. Et selon Ed Woodward, le vice-président exécutif du club, le montant pourrait être beaucoup plus important. Un message pas vraiment rassurant pour les fans de United. Le trou dans la caisse de Manchester fait aussi les gros titres du Sun, qui parle d'une «fortune de perdue». Car la dette du club dépasse aujourd'hui les 480 M€.

Le Barça veut garder son gardien Du côté de l'Espagne, il y a du nouveau sur le dossier Ter Stegen ! Le portier blaugrana fait parler depuis plusieurs mois maintenant, au sujet de sa prolongation. Les négociations semblaient tendues entre le gardien et le club catalan ces dernières semaines, voire même dans une impasse. Mais la situation aurait bien changé d'après Sport. En effet, sa prolongation serait en bonne voie, et Marc-André Ter Stegen devrait bientôt être lié avec le Barça jusqu'en 2025. En tout cas, le club espère finaliser un accord en juin, avec un salaire qui augmenterait progressivement sur les cinq années à venir.

Tensions entre joueurs et instances dirigeantes Enfin en Italie, le retour de la Serie A se précise, mais la question ne semble pas plaire à tout le monde. En effet, le Corriere dello Sport explique ce vendredi que l'Association des joueurs s'en prend à la Fédération italienne, car « elle ne protège que les clubs ». Le syndicat des joueurs reprochant notamment que même les équipes n'ayant pas versé tous leurs salaires, pouvaient s’inscrire pour le prochain championnat.



#Revue de presse Footmercato