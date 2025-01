Le président Bassirou Diomaye Faye rend hommage au Professeur Madior Diouf

Dans une publication sur sa page Facebook, il a salué la mémoire de cet éminent universitaire, qu’il a décrit comme un intellectuel brillant et un homme politique engagé.

« C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès du Professeur Madior Diouf, brillant universitaire, intellectuel et homme politique engagé », a-t-il déclaré.



Le président a également présenté ses condoléances, affirmant : « Au nom de la Nation, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à la communauté académique, à la classe politique et à tous nos concitoyens. »



Né en 1939 à Fimela, dans la région de Fatick, Madior Diouf était une personnalité marquante de l’histoire nationale, contribuant à la fois au domaine académique et à la scène politique sénégalaise.



Professeur de littérature à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Madior Diouf était également un acteur politique engagé. Il s’inspira de la pensée de Cheikh Anta Diop pour proposer une vision démocratique alternative pour le Sénégal. Son parcours politique fut jalonné de moments significatifs.