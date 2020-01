Le président Sall exhorte les ministres de l’Education et de la Fonction publique de maintenir un dialogue avec le G7

Macky Sall a exhorté les ministres de la Fonction publique et au Ministre de l’Education nationale de maintenir un dialogue constructif avec le collectif des syndicats d’enseignants, notamment ceux regroupés dans le G7.



Ces enseignants regroupés dans le G7, après avoir décrété une grève de 72 heures mercredi, ont manifesté jeudi à Dakar pour exiger de l’Etat la publication de tous les actes d’intégration de validations d’avancement, le payement de tous les rappels. Ils ont aussi demandé de mettre fin à la surimposition et la mise en place d’un système de rémunération juste, équitable attractif et motivant.



« Les enseignants officient dans des conditions difficiles, nous sommes confrontés à des classes pléthoriques, et il y a aussi le problème des abris provisoires. Il faut que ça cesse. Le gouvernement doit améliorer l’environnement scolaire par des infrastructures de qualité, des recrutements en qualité et en quantité », a dit Abdoulaye Ndoye, secrétaire général.