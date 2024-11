Le président biélorusse Alexandre Loukachenko gracie 32 prisonniers politiques

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a gracié trente-deux personnes détenues pour «extrémisme», une accusation souvent utilisée contre les opposants politiques, a annoncé mercredi 20 novembre l'agence d'État Belta.



C'est la dernière libération en date dans ce pays qui compte des centaines de prisonniers politiques. Huit femmes et vingt-quatre hommes condamnés pour «extrémisme» ont donc été libérés, a annoncé l'agence Belta en citant la présidence biélorusse. Parmi eux se trouvent dix-sept personnes atteintes de maladie chronique et neuf personnes âgées de plus de 50 ans, selon cette même source, qui n'indique pas leur identité.