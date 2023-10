Le président de transition du Gabon Brice Oligui Nguema s’est rendu en Centrafrique

Le président de transition du Gabon, qui a renversé Ali Bongo Ondimba le 30 août 2023, a effectué le 4 octobre une visite de travail en Centrafrique.



Auteur d’un coup de force, le général Brice Oligui Nguema cherche à normaliser ses relations avec les autres chefs d’État de la sous-région.



Heureux d'avoir rencontré la diaspora gabonaise à Bangui, dont l'accueil chaleureux m'a profondément touché. Vos préoccupations sont entendues et soyez assurés que des solutions seront trouvées. J'invite chacun d'entre vous à participer activement au développement de notre cher… pic.twitter.com/fa3veY6iAa



C'est aux environs de 12h (heure locale) que son avion a atterri à l'aéroport de Bangui M'poko. Accueilli par son homologue, le Centrafricain Faustin-Archange Touadéra et les membres du gouvernement de la République centrafricaine (RCA), la délégation s'est rendue à la présidence pour un tête-à-tête suivi d'un déjeuner.



Même si cette rencontre est restée fermée à la presse, une source proche de la présidence centrafricaine affirme que plusieurs points ont été abordés lors de cette rencontre.



Améliorer la collaboration dans la région

En sa qualité du médiateur de la crise gabonaise, Faustin-Archange Touadéra et le chef de l'État de transition gabonaise ont notamment parlé d'un plaidoyer pour que le Gabon ne soit pas retiré des organisations sous-régionales. Le pays a en effet été suspendu des instances de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) au début du mois de septembre.



Selon cette même source, la rencontre de ce mercredi doit permettre non seulement de « ramener les gens à de meilleurs sentiments » vis-à-vis des nouvelles autorités de Libreville mais aussi de favoriser une meilleure collaboration bilatérale entre le Gabon et les autres nations de la sous-région.



La visite en terre centrafricaine du nouvel homme fort du Gabon intervient après celle effectuée en Guinée équatoriale et en République du Congo.