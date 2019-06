Le président tunisien Beji Caid Essebsi hospitalisé dans un "état critique"

M. Essebsi, 92 ans, a également été soigné à l'hôpital la semaine dernière.Il est devenu président de la nation nord-africaine après avoir remporté les premières élections libres en 2014, à la suite du printemps arabe dans la région.M. Essebsi est actuellement le président en exercice le plus âgé du monde.



Plus tôt cette année, il a annoncé qu'il ne se présenterait pas aux élections prévues en novembre, disant que quelqu'un de plus jeune devrait prendre la relève.L'ancien président Zine el-Abedine Ben Ali a été destitué en 2011 après 23 ans de mandat.Depuis lors, la Tunisie a été saluée comme la seule démocratie issue des révolutions du "printemps arabe".Toutefois, ces dernières années, le pays a subi les attaques des islamistes et des problèmes économiques, le chômage étant un problème persistant.