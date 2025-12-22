Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

CAN 2025 : l’Égypte arrache la victoire face au Zimbabwe grâce à un but de Mohamed Salah à la 91e minute



CAN 2025 : l’Égypte arrache la victoire face au Zimbabwe grâce à un but de Mohamed Salah à la 91e minute
L’Égypte a évité une énorme surprise pour son entrée en CAN 2025 ! Menés après l’ouverture du score du Zimbabwéen Dube (20e), les Pharaons, peu convaincants, ont dû attendre l’heure de jeu pour égaliser par Marmoush (63e). Alors que le match semblait se diriger vers le nul, Mohamed Salah a offert la victoire dans les arrêts de jeu (90+1). Un succès précieux pour les Pharaons. 
 
Grâce à ce succès, l'Egypte rejoint l'Afrique du sud en tête du groupe B. Les deux équipes s'affronteront dès vendredi à partir de 15h00 GMT.
Autres articles

Moussa Ndongo

Lundi 22 Décembre 2025 - 23:35


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter