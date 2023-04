Le procès Sonko -Adji Sarr fixé le 16 mai devant la chambre criminelle

La date est enfin connue. L’affaire Ousmane Sonko/Adji Sarr qui tient en haleine tout un pays depuis plus de 2 ans, sera jugée le 16 mai devant la chambre criminelle, a-t-on appris auprès de Me Elhadji Diouf, avocat de la victime présumée.



« Le procès est fixé le 16 mai», a dit au téléphone Me Diouf, qui n'a pas voulu entrer dans les détails.



Ce procès aura lieu exactement huit jours après le procès en appel pour diffamation concernant toujours Ousmane Sonko, au ministre Mame Mbaye Niang.



Le leader de PASTEF est poursuivi pour "viol et menace de mort" par la jeune masseuse, Adji Sarr.



Joints par PressAfrik, des avocats du principal opposant à Macky Sall ont soutenu qu'ils n'ont pas reçu de citation. Ils se sont abstenus de tout commentaire.