Le quotidien L'As va porter plainte contre Serigne Mboup

Il ne faut pas trop espérer un dénouement heureux entre Serigne Mboup et le quotidien L'As. Mercredi, des médias ont véhiculé l'information selon laquelle, le rédacteur en chef du journal L'As Hawa Bousso ainsi que le Directeur de publication Amadou Ba du même journal ont été cuisinés dans les locaux de la Division des investigations criminelles, pour diffamation et injures publiques contre Serigne Mboup. Joint par Pressafrik, le quotidien a indiqué qu'il n'a encore reçu aucune plainte.



En revanche, la direction de L'As a décidé de concert avec le Synpics de porter plainte contre le sieur Mboup pour diffamation, injures publiques et menaces de mort contre le directeur de publication de l'As.