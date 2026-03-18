Le rappeur Kilifeu limogé de son poste de PCA du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose

Landing Mbessane Seck plus connu sous le nom Kilifeu est limogé de son poste Président du Conseil d'Administration (PCA) du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. Il a été remplacé par Ousmane Sané.



« Monsieur Ousmane SANE, Diplômé en Informatique de Gestion, est nommé Président du Conseil d'Administration du Grand Theâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, en remplacement de Monsieur Landing Mbessane SECK », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026.