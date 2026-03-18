ARP : Aïssatou Sougou nommée Directrice générale en remplacement d’Alioune Ibnou Abou Talib Diouf

Le Directeur général de l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) a été remplacé. L’annonce a été faite à l’issue du Conseil des ministres tenu ce mercredi 18 mars 2026.
Selon le communiqué, Aissatou Sougou, titulaire d’un doctorat en pharmacie et d’un master en économie de la santé et en santé publique, est nommée Directrice générale de l’ARP.
Elle succède ainsi à Alioune Ibnou Abou Talib Diouf à la tête de cette structure chargée de la régulation pharmaceutique au Sénégal.
Selon le communiqué, Aissatou Sougou, titulaire d’un doctorat en pharmacie et d’un master en économie de la santé et en santé publique, est nommée Directrice générale de l’ARP.
Elle succède ainsi à Alioune Ibnou Abou Talib Diouf à la tête de cette structure chargée de la régulation pharmaceutique au Sénégal.
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