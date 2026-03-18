Sacre retiré par la CAF : le Chef de l'État instruit le ministre des Sports de déposer un recours au TAS

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réagi officiellement ce mercredi 18 mars 2026 à la décision du Jury d’Appel de la CAF de retirer le titre de Champion d’Afrique 2025 à l’équipe nationale du Sénégal au profit du Maroc. Le Chef de l’État a affirmé que le Sénégal « constate avec regret et indignation » cette sentence qu'il qualifie de décision « inédite ».



Face à ce revers administratif, l'Exécutif a décidé d'engager une offensive juridique internationale. Le Président a instruit le gouvernement, et plus particulièrement le ministre chargé des Sports, de prendre « toutes les dispositions rapides et indiquées », en étroite collaboration avec la Fédération sénégalaise de Football (FSF).



L'objectif de cette mobilisation est de « déposer les recours appropriés devant le Tribunal arbitral du Sport (TAS) », instance basée à Lausanne, pour contester la validité de la décision de la CAF. Cette démarche vise à rétablir ce que les autorités sénégalaises considèrent comme la vérité du terrain et à protéger les droits de l'équipe nationale.



Cette réaction au plus haut sommet de l'État intervient dans un climat de forte tension sportive sur le continent, alors que le pays se prépare à défendre son honneur devant les juridictions sportives mondiales.