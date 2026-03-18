Diplomatie : le Président Bassirou Diomaye Faye en visite officielle en Espagne du 24 au 26 mars

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectuera une visite officielle au Royaume d’Espagne du 24 au 26 mars 2026. Ce déplacement répond à une invitation de Sa Majesté le Roi Felipe VI, a annoncé le Chef de l'État lors du Conseil des ministres de ce mercredi 18 mars.



Cette visite s'inscrit dans une volonté de renforcement de l'axe Dakar-Madrid, traitant des enjeux de coopération bilatérale, de sécurité régionale et de partenariats économiques. Le séjour présidentiel, prévu sur trois jours, sera marqué par des rencontres de haut niveau avec les autorités espagnoles pour consolider les liens historiques entre les deux nations.



Le Chef de l'État a informé le gouvernement de cet agenda international, qui intervient à quelques jours de la célébration de la fête nationale du 4 avril.