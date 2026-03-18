Gestion des ressources naturelles : le gouvernement adopte un nouveau décret sur le découpage du bassin sédimentaire

Le Conseil des ministres a examiné et adopté, ce mercredi 18 mars 2026, un projet de décret fixant les modalités relatives au découpage et à la nomenclature des blocs du bassin sédimentaire du Sénégal. Cette mesure réglementaire vise à moderniser la gestion du domaine minier et pétrolier national en définissant précisément la structuration géographique des zones d'exploration et d'exploitation.



L'adoption de ce texte intervient dans un contexte de consolidation de la souveraineté sur les ressources naturelles. En précisant la nomenclature et les limites des blocs, l'État sénégalais cherche à optimiser l'attractivité de son bassin sédimentaire tout en garantissant une meilleure lisibilité pour les investisseurs et les partenaires stratégiques du secteur extractif.

