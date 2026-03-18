Insertion professionnelle : Vers une loi d'orientation et la création de missions locales pour l'emploi dans chaque commune

Le Premier Ministre a présenté, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026, une stratégie globale pour une gestion durable de l’emploi au Sénégal. Diagnostiquant un secteur confronté à des « crises cycliques », le Chef du Gouvernement a pointé du doigt l'inadéquation entre la formation et l'emploi, la faible employabilité des demandeurs et l'inefficacité des dispositifs de financement et d'accompagnement actuels.



Pour remédier à ces défaillances, le Gouvernement mise sur une décentralisation poussée de l'insertion professionnelle. Cette nouvelle architecture prévoit le renforcement des « Pôles Emploi » ainsi que la création de Centres d’Initiatives pour l’Emploi local (CIEL) dans chaque département. Au niveau communal, des Missions locales pour l’Emploi et l’Entrepreneuriat seront instaurées pour rapprocher l'offre de service des citoyens.



Sur le plan législatif et réglementaire, le Premier Ministre a annoncé plusieurs chantiers majeurs, notamment la finalisation et l'adoption d'une loi d’orientation sur l’emploi, la réforme du Code du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que la rationalisation des structures de promotion de l'emploi pour une meilleure optimisation des ressources.



Le volet social a également été marqué par des avancées significatives pour les travailleurs des collectivités territoriales. Le Gouvernement a acté la signature du décret portant Statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales, la généralisation de l’indemnité de logement et la fixation d'une indemnité forfaitaire pour les agents non-fonctionnaires.



Enfin, le renouveau de l'emploi s'appuiera sur des leviers économiques concrets tels que le développement des agropoles, le tissu industriel et le lancement de projets à Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO). Le Premier Ministre a réaffirmé l'engagement de l'État à travers une « grande coalition pour l'emploi » et le renforcement de la Convention nationale État-Employeurs.