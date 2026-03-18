Sénégal souverain et juste : Bassirou Diomaye Faye appelle à la mobilisation de la jeunesse pour le 4 avril à Thiès

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé ce mercredi 18 mars 2026 que la ville de Thiès accueillera le grand défilé civil et militaire marquant le 66ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Le Chef de l'État a souligné que cette célébration du 4 avril constitue un « moment de communion et d’exaltation de notre vivre ensemble dans la paix et la solidarité ».



Placé sous le signe de l'engagement patriotique, cet événement doit refléter le projet collectif pour un Sénégal « souverain, juste et prospère ». Le Président a rappelé que cette ambition appelle à un sursaut national permanent et à la consolidation de la cohésion sociale, avec une mobilisation particulière de la jeunesse et des forces de défense et de sécurité.



Le Chef de l'État a instruit le Gouvernement de veiller au bon déroulement des festivités non seulement à Thiès, mais également dans toutes les autres régions du pays. Il a insisté sur l'importance d'une large participation des populations, des élèves et de toutes les forces vives de la Nation pour renforcer la « citoyenneté active et constructive ».



Le défilé de Thiès se tiendra en présence de l'ensemble des corps constitués, marquant ainsi une décentralisation symbolique de cette célébration majeure du calendrier républicain.