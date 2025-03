Le rapport annuel du médiateur de la République remis au chef de l’Etat

Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu aujourd’hui au Palais de la République le Rapport annuel du Médiateur de la République. À l’occasion de ce moment phare de la vie institutionnelle du Sénégal, le @PR_Diomaye a salué la pertinence des recommandations formulées. pic.twitter.com/6lnl1hgFm0

— Présidence Sénégal (@PR_Senegal) March 20, 2025



« Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu ce jeudi au palais de la République le Rapport annuel du médiateur de la République.À l’occasion de ce moment phare de la vie institutionnelle du Sénégal, le chef de l’Etat a salué la pertinence des recommandations formulées », lit-on dans une publication de la Présidence sur sa page X.Le document comporte ainsi des recommandations sur la justice, la réforme foncière et la qualité du service public, qui convergent avec "notre ambition de transformation", a ajouté le chef de l’Etat. Assurant que « leur mise en œuvre sera suivie avec rigueur pour renforcer la confiance entre l’État et les citoyens ».Le médiateur de la République, une autorité indépendante, reçoit dans les conditions fixées par la loi, les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public.Recevant le rapport, ce matin, lors d’une cérémonie solennelle, l’Aps, rapporte que le chef de l’Etat s’est félicité de « ce moment fort de notre vie institutionnelle qui incarne une tradition bien sénégalaise de dialogue et de concertation, essentielle pour bâtir des compromis dynamiques sur les grands enjeux nationaux ».