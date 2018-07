Le rejet de Karim Wade sur les listes électoral atterrit devant la Cour suprême

Les avocats de Karim Wade s’insurgent contre la décision du tribunal hors classe de Dakar qui s’est déclaré incompétent à se prononcer sur la requête introduite par le client contre le rejet de son inscription sur les listes électorales. Ils annoncent le dépôt d’un recours devant la Cour suprême.



Le collectif des avocats de Wade-fils dénonce avec la dernière énergie l’ordonnance du 21 juillet 2018 par laquelle la présidente du Tribunal Hors classe de Dakar s’est déclarée incompétente pour juger du refus d’inscription de leur client sur la liste électorale.



Selon Me Ciré Clédor Ly et Cie, cette nouvelle décision judiciaire favorable à leur client est la preuve de la manipulation de la justice et du peu d’égard du régime de Macky Sall aux principes démocratiques.



Face à ce qu’ils qualifient de «nouvelle violation » des droits de Karim, ses robes noires, «informent l’opinion publique nationale et internationale qu’ils continuent leur combat pour rendre à M. Karim WADE la plénitude des droits dont il est scandaleusement privé. Ils déposent immédiatement un recours devant la Cour suprême».