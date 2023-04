Le réseaux des élus locaux plaide pour la revalorisation des salaires des agents

Le Réseaux des Elus locaux du Sénégal (REELS) milite en faveur d’une revalorisation des salaires des agents des collectivités territoriales. Ce, à la suite d’une circulaire du ministère des collectivités territoriales de l’Aménagement et du Développement des Territoires (MCTADT) datée du 24 février 2023 et qui est issue des protocoles d’accord sur la revalorisation des salaires, signés entre le gouvernement et les syndicats des secteurs de l’Enseignement et de la Santé.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le REELS exhorte « les maires et Présidents de Conseil départemental à procéder à l’application des dispositions réglementaires en rapport aux personnels de la fonction publique locale ».



Il encourage « toute action tendant à améliorer leur situation à la hauteur du sacrifice consenti quotidiennement par un personnel dévoué, mais dans le respect du dialogue, de la concertation, des principes phares de la gouvernance, également en conformité avec les règles établies par le Code général des Collectivités territoriales ».



Selon l’organisation, « l’application d’un tel accord, avec une incidence financière aussi importante, nécessite au préalable un dialogue et des concertations inclusifs regroupant l’ensemble des Maires et des Présidents de Conseil départemental, ainsi que toutes les parties prenantes de la chaine de la gestion des finances locales, dont notamment le Ministère des Finances et du Budget. Sans oublier également que le budget des collectivités territoires est déjà voté, aussi, la plupart dépend des transferts de l’Etat ».



A en croire le REELS, généralement les dépenses de fonctionnement avoisinent voire dépassent même, dans certains cas, 75% des dépenses budgétaires totales.



Par ailleurs, l’organisation rappelle « les dispositions du Code général des Collectivités territoriales (CGCT), notamment en son articles 282, qui oblige l’Etat à verser une compensation financière en cas d’introduction de nouvelles charges incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification des règles relatives à l’exercice des compétences transférées ».



« C’est à ce titre, informe la même source, que ce même article fait obligation de l’octroi de dotations spéciales par l’Etat au cas où l’insuffisance de ressources financières des collectivités territoriales risque de compromettre la réalisation et l’exécution des missions des services public ».



En outre, souligne le REELS, « le manque de concertation est en train d’installer un climat social délétère dans la plupart des collectivités territoriales ».



« C’est pourquoi, le REELS appelle les autorités et l’ensemble des parties prenantes au dialogue et à des concertations franches et sincères en vue d’une solution consensuelle durable, respectueuse des lois et règlementations en vigueur ».



Le REELS conclut en réitérant, « ses bonnes dispositions et son engagement à offrir aux travailleurs des collectivités territoriales les meilleures conditions de travail et à garantir aux citoyens un service public local de qualité ».