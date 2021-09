Le retour de Griezmann met tout le monde d'accord en Espagne, la presse française réagit aux sanctions de Nice-OM

Grizou de retour !



Hier, Antoine Griezmann était présenté officiellement par son nouvel et ancien club, l'Atlético. Et le Français a fait dans la déclaration d'amour pour son retour : «je donnerai tout à chaque match pour remercier le club de son gros effort pour mon retour, pour moi c'était facile car l'Atlético me voulait. Je voulais absolument revenir et je savais que c'est le meilleur endroit du monde pour moi, pour être heureux sur le terrain et en dehors. Le dernier jour de mercato a été un peu fou, mais tout s'est bien passé.» Des mots qui sont également repris dans les colonnes de Mundo Deportivo, quotidien pro barcelonais, et qui sonnent avec une tout autre résonance. Même si le ton ne semble pas négatif pour autant. Et que dire quand on voit le titre de Sport, journal pro catalan lui aussi, où l'on parle du «retour du fils prodigue». Visiblement son départ a fait du bien à tout le monde.





Nice-OM : «à rejouer»



L'autre évènement, c'était l'annonce des sanctions autour des incidents Nice-OM, mercredi soir. Au final ce sera match à rejouer, sur terrain neutre et à huis clos, trois rencontres à huis clos pour Nice, Alvaro Gonzalez a pris deux matches fermes, Dimitri Payet un avec sursis. Enfin, Pablo Fernandez, le préparateur physique de l'OM a été suspendu de fonctions officielles jusqu'au 30 juin 2022. «À rejouer», explique ainsi le quotidien L'Équipe qui ajoute que Nice a aussi récolté deux points de pénalité, dont un avec sursis ! Cette décision ne fait pas du tout l'unanimité, à l'image de Vincent Duluc, qui dans son édito juge la commission de discipline de la LFP «pas à la hauteur»! Forcément, ces sanctions font grand bruit dans la presse locale. «On refait le match», résume sobrement La Provence en Une. Pour Nice-matin, ce qu'il faut retenir, c'est que «le GYM perd gros» !



Moise Kean voit double !



L'Italie a frappé fort hier soir. Belle Victoire (5-0) pour la Squadra Azzurra qui n'a jamais tremblé, avec notamment le doublé de Moise Kean, qui faisait son grand retour en sélection. Avec le but de Giacomo Raspadori en plus, la presse se régale de la jeunesse italienne, à l'image du Corriere dello Sport qui parle de Baby Boom, et qui évoque un «show» pour qualifier notamment le match de l'ancien attaquant du PSG. Même chose en couverture de Tuttosport qui met en avant Raspadori et Kean, et qui ne parle pas de «frères d'Italie», mais bien de «jumeux d'Italie». Le Quotidiano Sportivo titre lui aussi sur les deux jeunes buteurs qui ont mis leur adversaire totalement KO. Enfin, le temps est à la joie en Une de La Gazzetta dello Sport qui titre «souris Italie» et qui explique que Kean et Raspadori étaient irrésistibles. Visiblement, le quotidien voit la vie en rose !