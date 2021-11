Le retour du Poste de PM n’aura pas « d’incidence majeure » sur le projet de Lfi 2022 (ministre)

Deux ans et demi après sa suppression, le poste de Premier ministre du Sénégal sera restauré. C'est un souhait du chef de l'État, annoncé le mercredi soir 24 novembre 2021 en conseil des ministres qui a adopté le projet de loi portant révision de la Constitution.



Ce retour au système éducatif à deux têtes n'aura «pas d'incidence majeure sur le projet de Lfi 2022». C'est ce qu'a indiqué dimanche, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo lors de l'examen en séance plénière du projet de loi de finances initiales (Lfi) de l'année 2022.



Interpellé sur un probable réaménagement du budget 2022 en perspectives de la restauration annoncée du poste de Premier ministre par la députée Marème Soda Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo a assuré qu'il est prévu «des dispositifs devant permettre de réajuster et de faire face à des situations inattendues de ce genre».