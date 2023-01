Le riz de marque "Royal Umbrella" consommé au Sénégal, interdit de vente à Brazzaville

Le riz de marque "Royal umbrella", consommé au Sénégal est interdit de commerce à Brazzaville. La décision a été prise le 12 janvier dernier par les autorités congolaises. Cela fait suite à des images relayées sur les réseaux sociaux mettant en cause la qualité du produit. Ce riz parfumé est soupçonné impropre à la consommation.



Des enquêtes sont en cours, certainement en laboratoire, pour déterminer le stock incriminé de la marque de riz ‘‘Royal umbrella’’, la provenance du produit et les commerçants véreux, d’après la décision conjointe de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales et celle du commerce intérieur.



« En attendant l’aboutissement des investigations ouvertes par la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, la commercialisation du riz de marque ‘‘Royal umbrella’’, importée par la société Regal, est suspendue jusqu’à nouvel ordre, sur l’ensemble du territoire national », précise la décision demandant aux services compétents de renforcer les contrôles dans les marchés.