Le scandale raciste qui entache le derby de Londres, le nouveau tacle de Mourinho sur Pogba

Un jet de banane fait scandale lors du derby Arsenal-Tottenham En Angleterre, la rencontre entre Arsenal et Tottenham fait les gros titres. Le derby londonien très spectaculaire, qui s’est terminé sur une victoire 4-2 des Gunners, a surtout été marqué par un geste raciste. Lors de l’ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang, un supporter des Spurs a jeté une banane en direction de l’attaquant international gabonais, qui a signé un doublé hier soir. Le fan de Tottenham a été arrêté par la police à l’issue du derby. Mais le geste a scandalisé les tabloïds anglais. Le Daily Starparle ainsi du « drame de la banane », avec une petite référence au groupe anglais Bananarama.

« Qui ne l’a pas vu ? » En Italie, aussi un gros match a mis le feu à la presse, mais pas pour les mêmes raisons. Le choc entre l’AS Roma et l’Inter a tenu ses promesses en termes de buts, et s’est terminé sur un 2-2. Mais ce que retiennent les journaux transalpins, c’est un pénalty oublié à la Roma. « Qui ne l’a pas vu ? », se demande le Corriere dello Sport. Même son de cloche avec la Gazzetta dello Sport qui parle de « polémique », « d’un match nul spectaculaire et une bévue de la VAR ».

Pour Mourinho, Pogba est un « virus » Du côté de Manchester, un nouveau clash aurait éclaté entre José Mourinho et Paul Pogba. Cette fois-ci, le technicien portugais aurait directement attaqué son joueur dans le vestiaire des Red Devils. Une information révélée par le Daily Record qui explique que Mourinho a traité Pogba de « virus » face à ses coéquipiers. « Tu ne respectes ni les autres joueurs, ni les supporters. Et tu tues la bonne mentalité des gens honnêtes autour du toi », aurait accusé le Special One, d’après le quotidien écossais.