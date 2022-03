Le scanner de l'hôpital de Kolda disponible fin mars

Alors que la collecte de fonds se poursuit à Kolda pour l'achat d'un scanner, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural annonce que l'appareil sera disponible d'ici fin mars. Pr Moussa Baldé dit avoir reçu les assurances de son collègue du ministère de la Santé et de l'Action Sociale que le scanner destiné à l'hôpital régional de Kolda est présentement dans un bateau pour son acheminement.



Le ministre de l'Agriculture en a fait l'annonce hier à l'émission «Faram facce» de Tfm. Pr Baldé a été interpellé aussi par l'animateur de l'émission sur le prochain remaniement du gouvernement. A ce propos, il précise que l'attente d'un changement de gouvernement n'influence pas le travail de l'actuelle équipe.



A l'encroire, le président Macky Sall les a instruits de poursuivre le travail jusqu'à ce qu'il remanie. Contrairement à ce qu'on laisse croire, le ministre de l'Agriculture soutient qu'il n'y a aucune restriction du travail des ministres. La preuve, dit-il, il a présenté mercredi le programme agricole 2022-2023 qui a bénéficié d'une rallonge de 10 milliards FCFA.



Il a tenu à préciser qu'il n'y a aucune restriction dans son département ainsi que dans les autres. Pr Baldé souligne qu'il n'a pas assisté à une réunion de Conseil des ministres où le Président et les ministres se sont dit au revoir ou qu'il annonce un remaniement.